意法的客戶包括特斯拉、蘋果等科技大咖公司，意法預計第一季營收為36億美元，低於前一年同期的42.5億美元，為年減15%，並且低於分析師的共識預測。

意法股價在周四早盤跌了約4%。

該公司公佈第四季淨營收為42.8億美元，略低於LSEG調查中分析師平均預期的43億美元。營業利益下降20.5%，至10.2億美元。

執行長Jean-Marc Chery表示，「在第四季，我們的客戶訂單低於第三季。我們繼續看到汽車產業的終端需求穩定，個人電子產品沒有顯著增長，工業領域則進一步惡化」。

來自汽車產業的訂單一直在協助意法，抵消因中美貿易爭端和個人電子產品需求低迷的影響，但這種趨勢可能正在減弱。

在2024年，意法半導體計畫投資約25億美元的淨資本支出，全年營收目標在159億至169億美元之間。

傑富瑞(Jefferies)表示，上述的全年營收財測比市場共識預測低了5%。公司補充稱，財測前景有可能出現更多的風險，這將取決於2024年上半汽車和工業晶片需求下降的程度，以及下半年復甦的速度。