在稍早的一般交易時段，艾司摩爾（ASML）強勁的業績表現激勵晶片股走高，科林研發收漲2.14%，報848.16美元，創下歷史收盤新高。

該公司公布2024財年第二季（截至2023年12月24日）營收季增7.9%、年減29%，為37.6億美元，優於市場預期的37.1億美元。淨利年減約36%，為9.543億美元。經調整後每股盈餘為7.22美元，連續第三季大跌，但優於市場預期。

科林研發預估第三財季（截至3月31日）營收達37億美元加減3億美元、經調整後每股盈餘約7.25美元加減0.75美元。分析師預測均值為營收36.8億美元、每股盈餘6.64美元。

該公司表示，受惠於高頻寬記憶體（HBM）增產和製程轉換，DRAM廠設備支出可望擴大，而NAND廠的設備支出料將因技術升級而轉強。

執行長Tim Archer表示，未來幾年隨著AI等新技術驅動半導體產業強勁成長，科林研發可望受惠。