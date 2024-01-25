●Horizon Investments研究部門主管Mike Dickson表示，科技公司、尤其是科技七巨頭和AI概念股，去年亮出了一些好到離譜的財報與展望，我們將在接下來10天看到結果如何，但初步跡象倒是相當正面。
●Annex Wealth Management首席經濟學家布Brian Jacobsen表示。今天推升股市有三大題材：業績報喜、採購經理人指數（PMI）告捷，以及中國持續推出激勵措施。
●Blue Chip Daily Trend Report創辦人Larry Tentarelli表示，目前市場非常看漲，投資人對財報的反應是關鍵。
●S&P Global Market Intelligence首席商業經濟學家Chris Williamson表示，從1月的PMI數據來看，美國經濟在今年開局的表現令人振奮，企業明顯加速成長，而通膨壓力正持續降溫。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。