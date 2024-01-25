●Horizon Investments研究部門主管Mike Dickson表示，科技公司、尤其是科技七巨頭和AI概念股，去年亮出了一些好到離譜的財報與展望，我們將在接下來10天看到結果如何，但初步跡象倒是相當正面。

●Annex Wealth Management首席經濟學家布Brian Jacobsen表示。今天推升股市有三大題材：業績報喜、採購經理人指數（PMI）告捷，以及中國持續推出激勵措施。

●Blue Chip Daily Trend Report創辦人Larry Tentarelli表示，目前市場非常看漲，投資人對財報的反應是關鍵。

●S&P Global Market Intelligence首席商業經濟學家Chris Williamson表示，從1月的PMI數據來看，美國經濟在今年開局的表現令人振奮，企業明顯加速成長，而通膨壓力正持續降溫。