因接二連三遭分析師看衰iPhone銷售前景並調降股價評級和目標價，上月蘋果一度將「市值王」寶座拱手讓給微軟。但由於混合實境（MR）頭顯Vision Pro預購報喜，激勵蘋果本周一股價勁揚1.22%，市值重返3兆美元大關，再度從微軟手中奪回王冠。

周三微軟盤中大漲1.7%、觸及405.63美元，再創歷史新高，帶動市值突破3兆美元大關。惟終場微軟收漲0.92%，報402.56美元，市值回落到2.99兆美元。只要股價站上403.65美元，微軟就能榮升市值3兆美元俱樂部。

蘋果盤中由升轉跌，終場收跌0.35%，報194.50美元，市值3.01兆美元。

相較於谷歌（Google）母公司Alphabet、亞馬遜、甲骨文和臉書（Facebook）母公司Meta Platforms等其他科技大廠，微軟因投資ChatGPT母公司OpenAI壓對寶，被公認在這場生成式AI競賽中佔有領先優勢。

微軟引進OpenAI的技術，並推出了新版的生產力軟體產品和Bing搜尋引擎。引進AI技術的Bing在迎戰網路搜尋龍頭谷歌時將更具競爭力。

反之，蘋果則面臨iPhone需求放緩、競爭加劇的壓力，尤其在中國。

Stifel分析師Brad Reback表示，微軟正受惠於AI狂熱，但蘋果似乎沒有同樣清晰的AI故事加持，同時還面臨著對iPhone銷售增長與市場滲透的擔憂。

根據LSEG的數據，追蹤微軟股票的54名分析師目前給出的目標價平均為425美元，高於一個月前的415美元，而其給出的建議平均為「買進」（buy）。

受惠於生成式AI聊天機器人ChatGPTAI引爆的熱潮，去年微軟股價飆漲近57%，今年以來上漲7%。蘋果去年股價上漲48%，今年以來僅漲約1%。