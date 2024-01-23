微軟周一股價下跌0.54%，收在396.51，市值為2.95兆美元。

天風國際證券分析師郭明錤表示，根據備貨水準和出貨時間，蘋果在1月19日開放混合實境（MR）頭顯Vision Pro預購後，首個周末即賣出16萬～18萬套。如同先前預測，Vision Pro一開放預購即銷售一空，在預購起跑後數小時內，各機型的出貨時間全都延長到5至7周。

郭明錤認為Vision Pro今年出貨達到50萬套應該不難，但仍需留意是否出現預購後需求急凍的現象，他表示，Vision Pro在開放預購48小時後出貨時間仍然維持不變，這代表在鐵粉與重度用戶對買爆Vision Pro之後，需求恐怕迅速下滑，後續應密切關注其他市場需求以及應用更新情況，以判斷需求變化。他以iPhone為例，稱該手機在開放預購48小時之後，其出貨時間仍會穩定拉長，這表示iPhone新機在預購完售之後，訂單需求仍然暢旺。