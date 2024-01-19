中華電表示，自昨(18)日宣布開放三星Galaxy S24旗艦系列新機在網路門市限量預購，獲星粉熱烈響應，其實在昨下午已經全數額滿。中華電也統計客戶於中華電信網路門市預購狀況，三款機型中，Galaxy S24 Ultra、Galaxy S24+、Galaxy S24各佔比70%、20%、10%，顯示大尺寸且內建S Pen的頂規旗艦Galaxy S24 Ultra最受忠實星粉青睞。機型顏色，Galaxy S24 Ultra主打色「鈦灰」以備受矚目的驚艷外觀，佔近4成，其次為「鈦黑」與「鈦紫」；Galaxy S24+與Galaxy S24以「鈷藤紫」和「琥珀黃」最受客戶歡迎。遠傳表示，三星AI旗艦機Galaxy S24系列於昨(18)日中午起正式於遠傳全台實體與網路門市開放預購均開出紅盤。根據統計，最多星粉選擇搶先入手頂級旗艦機Galaxy S24 Ultra，預購比例佔7成，其中顏色以鈦灰最受歡迎。

不僅如此，遠傳也觀察到，三星Galaxy S24系列採用全新Galaxy AI，帶動手機全面進化，吸引了不少消費者搶先到遠傳門市體驗，由於該機擁有通話即時翻譯、AI自動智慧摘要等實用功能，觀察預購首日，門市出現不少白領族想搶先體驗，是過往新機上市少見。