目前訂單有回溫的跡象，法人預期，益張2024年首季營收、獲利可望雙隻呈現年增的格局。2024年全年度挾著持續開發複合性鋼板材質產品、提升醫療照護、倉儲設備系列產品完整性、商用置物設備產品架構多元化，及增加客製化產品開發比重，營運將重返成長。
益張股利政策皆以配發現金股利為主，股利發放率至少有 69%以上。益張2022年股利政策，配發現金股利4.5元，法人預期，益張2023年應該有機會配發超過3元以上的現金股利。
大環境影響訂單下滑，益張(8342)2023年全年度營收年減15%，受惠產品組合優化、美元走強下，毛利率將走高，不過，2022年因有業外匯兌利益墊高基期，整體獲利表現恐將衰退。展望2024年，客戶庫存去化調整結束，營運將重返成長軌道。
目前訂單有回溫的跡象，法人預期，益張2024年首季營收、獲利可望雙隻呈現年增的格局。2024年全年度挾著持續開發複合性鋼板材質產品、提升醫療照護、倉儲設備系列產品完整性、商用置物設備產品架構多元化，及增加客製化產品開發比重，營運將重返成長。
益張股利政策皆以配發現金股利為主，股利發放率至少有 69%以上。益張2022年股利政策，配發現金股利4.5元，法人預期，益張2023年應該有機會配發超過3元以上的現金股利。
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