目前訂單有回溫的跡象，法人預期，益張2024年首季營收、獲利可望雙隻呈現年增的格局。2024年全年度挾著持續開發複合性鋼板材質產品、提升醫療照護、倉儲設備系列產品完整性、商用置物設備產品架構多元化，及增加客製化產品開發比重，營運將重返成長。

益張股利政策皆以配發現金股利為主，股利發放率至少有 69%以上。益張2022年股利政策，配發現金股利4.5元，法人預期，益張2023年應該有機會配發超過3元以上的現金股利。