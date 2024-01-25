週三台股以接近十字線的型態作收，近三個交易日指數皆於百點之間窄幅震盪，但成交量卻逐步遞減，顯示萬八大關近關情怯，所幸外資依舊站在買方，近四個交易日大買台股1287億元，若此一方向可延續，預期指數將有望攻克萬八大關。

元富期貨表示，台指本波自季線附近彈升超過700點，連續出現兩個向上跳空缺口，站回所有均線之上，且均線全數轉為上彎，多方架構明確，不過隨著農曆年長假將近，漲多個股獲利賣壓可能提前回吐，須留意指數回檔的可能性。