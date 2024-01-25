週三台股以接近十字線的型態作收，近三個交易日指數皆於百點之間窄幅震盪，但成交量卻逐步遞減，顯示萬八大關近關情怯，所幸外資依舊站在買方，近四個交易日大買台股1287億元，若此一方向可延續，預期指數將有望攻克萬八大關。
元富期貨表示，台指本波自季線附近彈升超過700點，連續出現兩個向上跳空缺口，站回所有均線之上，且均線全數轉為上彎，多方架構明確，不過隨著農曆年長假將近，漲多個股獲利賣壓可能提前回吐，須留意指數回檔的可能性。
網飛(Netflix)、艾司摩爾(ASML)挾強勁業績股價走揚，微軟市值首次突破3兆美元大關，僅次於蘋果，美股四大指數僅道瓊指數收跌，那斯達克指數連漲5個交易日，費城半導體指數再創新高。台指期開漲0.63%、電子期開漲0.75%、金融期開漲0.27%。推測台股今(25)日有望開高，盤中震盪走高，並向萬八再次發起挑戰。
週三台股以接近十字線的型態作收，近三個交易日指數皆於百點之間窄幅震盪，但成交量卻逐步遞減，顯示萬八大關近關情怯，所幸外資依舊站在買方，近四個交易日大買台股1287億元，若此一方向可延續，預期指數將有望攻克萬八大關。
元富期貨表示，台指本波自季線附近彈升超過700點，連續出現兩個向上跳空缺口，站回所有均線之上，且均線全數轉為上彎，多方架構明確，不過隨著農曆年長假將近，漲多個股獲利賣壓可能提前回吐，須留意指數回檔的可能性。
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