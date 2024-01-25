●S&P Global美國1月綜合採購經理人指數（PMI）初值為52.3，高於市場預期的51和去年12月的50.9，並創下去年6月以來新高。製造業PMI初值為50.3，遠高於去年12月的47.9和市場預期的47.6，並創下2022年10月以來新高。該數據高於50榮枯線代表景氣重返擴張。服務業PMI初值升至52.9，高於市場預期的51.5和去年12月的51.4，並創下7個月來新高。產出價格分項指數從去年12月的54.8降至51.7，創下2020年5月以來新低，顯示通膨正在降溫。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數上揚3.7%，較前一周的上揚10.4%放緩。30年期定息抵押貸款利率為6.78%，高於前一周的6.75%。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少923.3萬桶，遠超出市場預期的下滑140萬桶。汽油庫存增加491.2萬桶，遠超出市場預期的增加200萬桶。餾分油庫存減少141.7萬桶，市場預期為增加100萬桶。

●加拿大央行周三連續第4次會議按兵不動，宣布其基準利率維持於5%，此決議符合市場普遍預期。央行總裁Tiff Macklem表示，現在政策討論轉為利率是否足夠緊縮以維持物價穩定，以及需要維持利率於目前水準多長時間。但他也表示一旦通膨回升，仍不排除需要升息的可能性。

●市場觀望美國周四公布的第四季GDP報告和周五公布的個人消費支出（PCE）價格指數，以判斷聯準會今年的降息路徑，周三美元指數尾盤跌約0.2%，創下12月27日以來最大單日跌幅。由於市場放棄聯準會很快就會降息的預期，美元指數在1月勁揚約1.9%。

●美國1月商業活動回升，使聯準會3月降息的預期進一步降溫，周三紐約期金收跌0.5%，報每盎司2016美元。美元回落給金價下檔帶來些許支撐。

●周三紐約期油收漲72美分或0.97%，報每桶75.09美元。倫敦布蘭特期油收漲49美分或0.61%，報每桶80.04美元。美元回落，以及數據顯示美國原油庫存跌幅超乎預期且本地原油產量下滑，此外，中國推出更多救市與提振經濟措施亦給油價帶來利多。