●根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存減少670萬桶，遠超出市場預期的減少300萬桶。汽油庫存增加720萬桶，餾分油庫存減少24.5萬桶。

●由日銀打頭陣，超級央行周拉開序幕，日本央行周二宣布維持其超寬鬆貨幣政策不變，短期利率仍為負0.1%，日本10年期公債殖利率曲線控制（YCC）波動上限仍為1%。接下來兩周內，加拿大央行、歐洲央行、聯準會、英國央行等全球主要央行將陸續公布利率決議，市場預期美國、英國和歐洲這三大央行仍將持續按兵不動。

●市場觀望本周發布的重要經濟數據以評估聯準會今年的利率路徑，周二紐約期金小漲0.2%，收在每盎司2025.8美元。美元指數尾盤漲0.21%，報103.55。

●美國因酷寒而停擺的產油區料將恢復生產，在供應即將增加的預期下，周二紐約期油收跌39美分或0.5%，報每桶74.37美元。倫敦布蘭特期油收跌51美分或0.6%，報每桶79.55美元。