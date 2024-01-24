The @NBAOfficial just cheated the Minnesota Timberwolves. Karl Anthony Towns gets completely fouled and attacked with the game on the line and they don’t call the foul. Unbelievable! 100% they will say they missed the KAT foul call tomorrow morning!



pic.twitter.com/NOY6DZ8CVH — David (@UnFadeable21) January 23, 2024

23日灰狼、黃蜂之戰堪稱最離奇的比賽，灰狼明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）半場狂砍44分、寫下職業生涯單場新高62分，但球隊依然陷入苦戰，且唐斯操刀最後一擊被犯規，卻遭裁判無視而錯失領先機會，黃蜂最終在驚滔駭浪中取勝。聯盟24日公布最後2分鐘的裁判報告，顯示共有10次誤判，其中7次對黃蜂有利。

七六人超級中鋒恩比德（Joel Embiid）創生涯單場新高70分，同樣身為長人的唐斯不願甘居人後，開場火力全開砍下22分，半場44分寫下聯盟紀錄，易籃後唐斯繼續發威，第3節又得到14分，帶領灰狼把領先拉開到18分，只是末節唐斯手感急速下滑，隊友也因先前不斷餵球無法即時調整，導致灰狼攻守兩端節奏大亂，黃蜂128比125完成大逆轉，摧毀唐斯的歷史之夜。

不過這場比賽爭議滿滿，末節讀秒階段，落後1分的灰狼擁有進攻機會，手握球權的唐斯頂著黃蜂球員衝向籃下，儘管身體受到明顯碰撞，裁判還是不為所動，搶下籃板的黃蜂2罰命中，灰狼最後一擊仍交給唐斯，但遠距離三分出手未命中。

裁判報告顯示，唐斯上籃時，洛席爾（Terry Rozier）、李基布雷克（Leaky Black）接連打向他的手臂，坦承確實有誤判情況。灰狼下場將繼續迎戰弱隊巫師，避免寫下本季首次3連敗。