Easy block from Victor Wembanyama. 🔒



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持續擺爛的馬刺16日遭到老鷹109比99擊敗，不過狀元中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）留下幾個精彩鏡頭，他站著就賞給老鷹主將崔楊（Trae Young）一記火鍋，還有一次是隊友發界外球，他直接空中接力灌籃。文班亞馬上半場零分，但他全場繳出26分13籃板5阻攻，崔楊獲得最高分36分13助攻。

崔楊身高185公分，文班亞馬224公分，這個身高差距相當於大人和小孩，勇往直前的崔楊還是決定要正面挑戰，文班亞馬根本不用起跳就輕鬆把球蓋掉。文班亞馬外線投5中1，全場18投12中，幾乎都是在籃下得分，老鷹中鋒卡培拉（Clint Capela）要灌籃也被文班亞馬蓋火鍋。

老鷹上半場打完69比34大幅領先，馬刺前兩節都拿不到20分，崔楊說：「我們一開始打得很好，但是下半場有點太放鬆了。」馬刺在終場前4分鐘追到6分差距，老鷹靠著崔楊等人罰球守住勝果。

美國記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，文班亞馬確定會參加今年明星週末的技術挑戰賽，即使他在票選沒選上，球迷也能在明星賽看到他。在2023年選秀梯次，文班亞馬場均19.4分、10.2籃板、3.1阻攻都是同梯之冠，