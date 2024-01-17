湖人前役戰勝雷霆，比賽中出現意外情況，一位球迷不知如何闖進場內，直接走向湖人球星詹姆斯（LeBron James）試圖擁抱他，被詹姆斯一把推開。詹姆斯顯得有些訝異，那位球迷隨即被安全人員帶離，最後被驅逐出場。雖然那位球迷看起來沒有惡意，但這並不是球迷能夠接觸球員的時間。
美國記者Tomer Azarly報導，湖人主場「加密貨幣網體育館」的安全人員隔天上午特別開會討論此事，這應是他們的疏忽。有球迷開玩笑說：「湖人的防守已經爛到這種程度了。」
2021年湖人對戰溜馬，詹姆斯也遭到溜馬球迷言語攻擊，那兩人在詹姆斯的要求下被驅逐出場。他們不但以髒話辱罵詹姆斯，還詛咒他的長子布朗尼（Bronny James）被車撞死。詹姆斯說：「我永遠不會對球迷說這樣的話，他們也不該對我說這樣的話。」
除了這些白目的球迷，當然也有比較討人喜歡的，去年2月湖人對勇士，一位12歲的女球迷進場要看詹姆斯，但是詹姆斯受傷。她原本很失望，沒想到穿著便服的詹姆斯跑來坐她旁邊，她興奮地對記者說：「這是我人生最棒的時刻。」比賽中詹姆斯沒有對她說話，等到賽後才與她拍攝合照。
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