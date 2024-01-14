退役球星「甜瓜」安森尼（Carmelo Anthony）公開質疑金塊奪走他的15號球衣，現在穿著15號球衣的約基奇（Nikola Jokic）也對媒體表示，那本來就是他的號碼，沒有安森尼所說的陰謀論。約基奇說：「我在家鄉（塞爾維亞）也穿15號，我這一輩子都穿15號。當然，（安森尼）他是一個偉大的球員。」

安森尼認為是金塊在搞鬼，故意讓約基奇穿15號，抹除安森尼在金塊7年多的貢獻。不過依據約基奇的說法，這本來就是他的號碼，而且當時號碼是空著，他2014年選秀來到金塊就順理成章使用了。

現役球員類似的情況還有名人堂球星「雷槍」艾倫（Ray Allen），他在公鹿時期穿34號球衣，現在「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）也穿34號，取代艾倫而成為公鹿最偉大的34號。

除此之外，安森尼是未來的名人堂成員，約基奇是金塊次輪第11順位挑中，首季場均10分、7籃板也不特別出色，恐怕沒人料到他能取代安森尼在金塊的地位。約基奇初次升格為球星是2018-19球季，他成長為場均20.1分、10.8籃板、7.3助攻、1.4抄截的全方位中鋒，現在被公認是全聯盟頂尖好手之一。