金塊中鋒約基奇。（美聯社資料照）

丹佛金塊在1990年代相當悲慘，1997-98球季創下隊史最差的11勝71敗戰績，2000年換老闆之後，2003年選到「甜瓜」安森尼（Carmelo Anthony）幫助他們擺脫糾纏10年的爛隊惡名。不過當年的「15號」安森尼壯志未酬，最後才由另一位「15號」約基奇（Nikola Jokic）率軍摘下首座總冠軍。

話雖如此，安森尼本人對15號球衣被繼承一事感到不快，他在《7 PM in Brooklyn》節目上說，金塊有意將他抹除，所以才把15號交給約基奇。

「這是個下流的伎倆，這並不是說，剛好有15號空著，所以我們給你15號吧。約基奇根本在狀況外，他可能覺得他想穿15號，因為這是甜瓜的背號，他想向甜瓜致敬，但我相信金塊給他15號是想抹除我的事蹟。」

安森尼在金塊打了7年多，那是他生涯效力最久的球隊，期間他一直都穿15號，轉隊之後才換成7號。如今「小丑」約基奇在金塊打滿8個球季了，拿過兩次例行賽MVP，幫金塊抱回隊史首冠，往後金塊隊史最偉大的15號非他莫屬，若無意外也將是金塊的退休背號，難怪安森尼會覺得自己被取代了。