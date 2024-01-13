魔術隊史一共搶下4枚狀元籤，成功兌現當代聯盟代表性中鋒俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）、「魔獸」霍華德（Dwight Howard），談到哪位球星在魔術隊的生涯最成功，前巫師隊明星後衛「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）發表看法。

魔術兩度闖進總冠軍賽，1995年俠客攜手「一分錢」哈達威（Penny Hardaway），率隊首登總決賽舞台，卻被「非洲天王」歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）橫掃收拾。另一次則在2009年以魔獸為主軸的「一星四射」體系，只可惜東冠跨過「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士，卻在總冠軍賽遭到湖人淘汰，魔術至今仍在尋求隊史首冠。

在知名球評沙普（Shannon Sharpe）的節目中，亞瑞納斯認為魔獸的天賦絕對不及俠客，但以對球隊的貢獻來說，霍華德在魔術的職業生涯比俠客更好。魔獸為魔術出賽621場，場均攻下18.4分、13籃板、2.2次火鍋；俠客則是在295場比賽中得到27.2分、12.5籃板、2.8次火鍋，數據比起魔獸好上許多。

上季未能獲得NBA球隊青睞，魔獸首次來到亞洲賽場，並和台灣T1聯賽球隊桃園雲豹簽約，並打出23.2分、16.2籃板的亮眼數據，入選全明星賽和三分球大賽。本季初魔獸表達願意效力國王，甚至季前還和勇士隊團練，不過根據《Bleacher Report》報導，魔獸近期加入了菲律賓球隊Strong Group，備戰1月19日至28日舉行的杜拜國際籃球賽。