馬刺延續近年頹勢，仍是目前唯一拿不到10勝的西區球隊，恐迎來連續兩年墊底恥辱，不過根據《聖城新聞快報》記者Tom Orsborn消息，上場時間受到嚴格限制的狀元郎文班亞馬（Victor Wembanyama），有望在美國時間1月24日對陣雷霆時解禁，將對馬刺的戰績帶來幫助。

文班亞馬有著將近225公分的身高，不過實在太瘦了，季前就傳出馬刺將對他的出賽時間進行限制，一直到成功增重為止，只是開季後也沒嚴格執行，但自從文班亞馬缺席上月和公鹿比賽後，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）按照隊醫指示，將文班亞馬出場時間限制在24分鐘左右，大約只有兩節的時間。

這讓文班亞馬百思不得其解，明明自己還年輕、身體恢復速度快，卻還得像老將一樣控制出賽時間，儘管向媒體發起牢騷，但只看文班亞馬今年的成績，數據不減反增，場均攻下23.8分、9.4籃板、3.5火鍋，投籃命中率高達5成2，完全沒有受到出賽時間減少的影響。Tom Orsborn表示，帕波維奇不會在22日碰頭七六人時，解除文班亞馬的出賽時間限制，因此最有可能的時間是落在和雷霆交手的場次。

「刺雷戰」除了是全國直播場之外，文班亞馬也有望和雷霆榜眼霍姆格倫（Chet Holmgren）正面對決，兩人是本季NBA年度新人王的熱門人選，文班亞馬在傷前的新人王賠率，本來處在領跑位置，後來遭到霍姆格倫的超車，順利解禁的文班亞馬勢必得將目光重新帶回到自己身上。