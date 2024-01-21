根據美國籃球記者麥特摩爾21日爆料，本季狀態低迷且突然遭逢助理教練米洛塞維奇驟逝的勇士，或許將要開始全面調整鋒線陣容，不只想要送走威金斯，也可能把庫明加、穆迪兩人打包交易出去，問題還是勇士到底要怎樣補強，才有辦法重新找回贏球模式！

勇士想要送走威金斯早就不算什麼秘密，畢竟他本季表現大不如前，不僅場均11.9分、1.9助攻皆創生涯單季新低，投籃命中率也僅4成22，三分命中率更只有2成96，本季也在勇士逐漸喪失先發地位，直到最近勇士總教練科爾才把他擺回先發。

至於庫明加與穆迪，都在最近爆出對於科爾的高度不信任，也都認為自己待在勇士無法獲得足夠的上場發揮機會或時間，比起有時連1秒鐘都沒打的穆迪，庫明加偶而可以擔任勇士先發，可是他的上場時間確實太不固定，可見科爾確實不太敢重用庫明加。

目前已經連兩場例行賽延期的勇士，本季只拿18勝22敗，位居西區第12的難堪位置，接下來就算想把威金斯、庫明加與穆迪都交易出去，卻要考慮到底要換回哪些球員才夠本，不過勇士想要回神的關鍵，還是史蒂芬柯瑞與克雷湯普生手感維持火燙，卓雷蒙格林避免繼續「鬧事」才行。