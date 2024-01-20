今年全明星賽移師溜馬主場Gainbridge Fieldhouse舉辦，聯盟宣布賽制回歸以往東、西區對抗，並移除目標分數制，也是自2017年後，全明星賽再度重回傳統賽制。

明星賽設立目的，是給球員一個展現實力和榮譽的舞台，不過近年卻陸續出現球員因傷勢或恢復體力為由而缺席，使得明星賽精彩及吸引度大幅下降，為了解決問題，聯盟多次嘗試改制，如2018年全明星賽首度跳脫傳統東西對抗，改由東、西區最高票的球員分別擔任隊長，以選秀方式組建隊員，連6屆擔任隊長的詹姆斯（LeBron James），曾聯合杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）組成天王級戰隊。

2020年明星賽前夕，為了致敬因直升機事故而意外去世的湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），全明星再度採用全新「目標分數制」，將前3節合計分數領先的球隊加上24分，當作末節的目標分數，並將進攻進時器關閉，只要先達到目標分數的球隊即獲勝。

隨著致敬布萊恩的氛圍逐漸退去，再讓觀眾對明星賽感到乏味無趣，於是聯盟決定再度改革，重回東、西區對抗模式。只是想要挽救全明星賽的人氣，得靠球星全心全意投入比賽，不然也只是換湯不換藥之舉。