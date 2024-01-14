Khris to Giannis for the reverse oop! pic.twitter.com/5AN8fY6SBB — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 14, 2024

少了史蒂芬柯瑞的勇士，看來永遠少了一口贏球的氣！「字母哥」阿提托康波14日攻下全場最高33分，外加8籃板、5助攻，利拉德也有27分、7助攻與6籃板，攜手幫助地主公鹿129比118擊退勇士，公鹿目前戰績27勝12敗，仍居東區第2，跟東區龍頭塞爾提克之間還有3場勝差。

面對柯瑞本季首度輪休，勇士上半場打得相當爭氣，竟然能跟全員健康的地主公鹿保持互咬局面，甚至上半場打完，勇士還以56比54領先，傑克生戴維斯半場替勇士貢獻10分，克雷湯普生、波齊姆斯基與庫明加各有9分，公鹿半場以利拉德16分最高。

可惜來到下半場，阿提托康波逐漸掌控場上大部分攻勢，幫助公鹿慢慢擴大領先優勢，米德頓與利拉德也提供支援火力，反觀勇士進攻幾乎只靠克雷湯普生、庫明加兩人苦撐，威金斯再次陷入低潮，只能眼見公鹿打到比賽尾聲擴大差距到雙位數且帶走勝利。

公鹿7人得分上雙，除了阿提托康波與利拉德，米德頓也拿24分、10助攻，布魯克羅培茲與比斯利各有11分，安卓傑克生與波提斯各有10分；勇士以替補出發的庫明加28分最高，取代柯瑞先發的波姆齊斯基23分、10籃板，克雷湯普生21分，威金斯全場投13中3、僅拿7分。