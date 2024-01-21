Giannis stuffed the stat sheet.



31 PTS | 10 REB | 9 AST | 2 STL



⭐️: https://t.co/UW45F9KFi6 pic.twitter.com/0HQCsZfUnJ — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 20, 2024

前役因為右肩挫傷缺陣的「字母哥」阿提托康波，21日傷癒復出就拿31分、10籃板及9助攻的準大三元表現，加上公鹿全場整整罰了49次，公鹿最後以141比135擊退活塞，利拉德也拿加盟公鹿新高45分，且有11助攻、6籃板，成為公鹿隊史首位至少40分、10助攻與投進5顆三分球的球員。

「阿提托康波在攻守兩端表現都很重要，」公鹿總教練葛瑞芬表示，「他從下半場開始就幫助我們阻擋對方攻勢，也很積極拿球去進攻籃框，當他製造對方犯規，他能比其他球隊更快製造我們優勢，這是無價的。」阿提托康波全場罰22中11。

至於利拉德能有投22中12，含三分球投11中5，16罰全中的好手感，他歸功於自己良好的賽前熱身，「我有很棒的熱身，也投進不少球，所以我感覺很棒，我知道這是一場重要比賽，所以我做好自己工作，我轉移球當我必須轉移，我進攻當我必須進攻。」

本季帶領活塞只拿4勝38敗墊底戰績的活塞教頭蒙提威廉斯，賽後也只能「輕微」抱怨一下裁判尺度，「當一支球隊可以擁有49次罰球機會，想要做好防守真的很困難，我替我們球隊感到難過，因為我們試著打出好的籃球賽與好的防守。」