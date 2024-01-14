活塞前役110比112輸給火箭，雖然並不是慘敗，但是一個失誤鏡頭令人搖頭，百分之百會登上「俠客烏龍球」。火箭在一次罰球結束後，活塞控衛基蘭海斯（Killian Hayes）去界外發球，要求中鋒史都華（Isaiah Stewart）回傳給他。不料史都華接了球之後居然也跑去界外發球，哨音響起成為出界失誤！

從慢動作看來，基蘭海斯見到史都華踩出界的時候已經非常訝異，史都華卻渾然不覺。板凳區的活塞球員亦相當錯愕，一位教練團成員雙手抱頭不敢置信，活塞的軍心渙散到這種程度。活塞白白讓出球權，火箭等於是罰完球繼續進攻，他們也真的把握機會攻進這一球，最後只贏兩分。

火箭主播說：「這就是為什麼活塞只有3勝35敗。」這場比賽最終成為活塞的第36敗。

活塞本季吞下聯盟歷史最長的單季28連敗，即使是刻意擺爛的球隊，也從未有像他們輸成這樣的。活塞隊史最低勝率是1979-80球季的16勝66負（勝率0.195），本季目前勝率0.077，看來是肯定會締造新紀錄了。

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