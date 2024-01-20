還沒調好剛從美國飛來的時差，體能狀態也沒到最佳，卡森斯20日仍打了28分鐘，貢獻雙十數據幫助台啤永豐雲豹痛宰台南台鋼獵鷹，賽後就算第一句話就喊累，還碰上記者室內蚊子攻擊與悶熱環境，他竟然沒跟以往謠傳的一樣脾氣暴發，反而是超敬業地回答所有媒體提問！

「我只想朝著正確方向打球，努力享受比賽，且幫助球隊贏球，」卡森斯表示，「我不是來這裡當球星，而是努力打造球隊化學效益，我以團隊為主！」

卡森斯強調，昨天是相當漫長的一天，因為他跑了不少行程，包含記者會、拍照、練球等等，「昨天很漫長，我直到凌晨3點才跟小孩聊天，感覺真的很怪！我當然希望今天自己表現可以更好，我不想找任何藉口，只希望今晚休息過後，明天可以打好一點。」

當被問到自己對今天表現的評分，卡森斯一開始先愣了一下，畢竟這種問題很少在美國會被問到，但他用很專業的方式回答，「我來這裡的工作就是打球，我不會自己給自己評分，我今天的表現評分，就交給現場大家去評吧！」

不過卡森斯今天也有點遺憾，因為他沒辦法跟之前NBA隊友，目前效力獵鷹的布拉(腳趾受傷)交手，「我當然很興奮看到他，可惜他因傷沒打，我們從很小的時候就認識了，很開心能在台灣看到他，只希望他可以早日復原回到場上打球。」