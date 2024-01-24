全聯盟戰績並列第2的公鹿做出意外之舉，據ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）消息，只替球隊效力半個賽季的總教練葛瑞芬（Adrian Griffin），公鹿已經決定將他開除，並認真考慮由前七六人教頭瑞弗斯（Doc Rivers）接替職位。這也讓葛瑞芬成為聯盟近32年來，最短命的非臨時／代理總教練。

公鹿是本季第3支取得30勝的球隊，近6場比賽拿下5勝，場均得分124.6分，高居全聯盟第2，儘管防守是個問題，場均丟掉120.5分排在倒數第6，公鹿依然認為球隊需要做出改變，葛瑞芬僅執教43場比賽就和球隊分道揚鑣，2015-16賽季的騎士也做過類似之舉，他們當年拿下30勝11敗後，直接解雇時任總教練、與詹姆斯（LeBron James）不合的布拉特（David Blatt），但最終騎士仍順利獲得總冠軍。

這也讓人懷疑公鹿球星是否厭倦了葛瑞芬的執教方式，去年球隊面臨教頭抉擇時，「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）相當力挺葛瑞芬，《Bucks Zone》報導，公鹿在去年季中賽4強落敗後，就開始質疑葛瑞芬帶隊能力，隨後聘請瑞弗斯為非正式顧問，針對球隊缺陷提出改善，其他知名記者查拉尼亞（Shams Charania）、阿米克（Sam Amick）都認為，瑞弗斯將成為下一任公鹿教頭。

公鹿季前原本有機會請來前冠軍教頭納斯（Nick Nurse）執教，後者來到七六人後，把MVP衛冕者恩比德（Joel Embiid）推向更高的境界，馬克西（Tyrese Maxey）也在納斯手中成長茁壯。葛瑞芬遭到開除，也是自1992年前馬刺主帥Jerry Tarkanian執教20場被解雇後，聯盟最短命的非臨時總教練。