原本是最佳的追平比數機會，本季罰球命中率高達8成48的灰狼後衛愛德華茲，竟然出現3罰全數落空的離譜表現，也讓灰狼確定追平無望，最後以97比102飲恨敗給作客的雷霆，也中止最近的4連勝，身為聯盟龍頭的灰狼，跟西區第2雷霆之間勝差僅剩1場。

打完前3節，地主灰狼還以93比84領先，沒想到雷霆靠著亞歷山大、霍姆格倫等人火力猛追，甚至靠著亞歷山大在比賽還剩1分14秒的三分球，取得96比94超前，接著戈貝爾兩罰中1，反觀雷霆再靠傑倫威廉斯兩罰俱中，打到最後15秒還領先3分。

暫停過後，取代唐斯6犯離場位置的雷德，替灰狼放進兩分球，不過艾塞亞喬馬上兩罰俱中，儘管愛德華茲最後3.5秒製造托特犯規，擁有3次罰球追平機會，他竟然出現離譜的3罰全部落空，也讓灰狼只能再把傑倫威廉斯送上罰球線兩罰俱中戴走勝利。

亞歷山大替雷霆攻下全場最高33分，另有6助攻，傑倫威廉斯20分，霍姆格倫也有15分、5籃板，托特14分；灰狼以愛德華茲與唐斯各有19分最高，雷德替補拿下18分，麥克丹尼爾斯15分，當家主控康利全場投11中1，僅拿3分，也是灰狼飲恨落敗的罪人之一。