印鉐事業公司(原名永利聯合)前因變更交易方法二年後無法恢復普通交割，核有櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條之1第1項第18款之情事(即俗稱之借殼條款)，櫃買中心爰公告自112年10月11日起該公司上櫃之有價證券停止在證券商營業處所買賣。

櫃買中心表示，今印鉐公司申請恢復交易，經審核尚符合業務規則第12條之1第2項第4款規定，另因該公司公告並申報112年第3季財務報告顯示其淨值已不低於財務報告所列示股本二分之一，暨無業務規則第12條第1項及第12條之1第1項其他各款規定之情事，爰依規公告該公司有價證券自113年1月24日恢復為櫃檯買賣且恢復為普通交割。

億杰公司方面，櫃買中心表示，億杰科技公司前因經營權異動與營業範圍重大變更，有價證券變更交易方法後二年內無法恢復為普通交割之買賣，業經公告自112年7月20日起億杰公司有價證券停止櫃檯買賣；今億杰公司因有價證券停止櫃檯買賣已屆滿六個月，惟停止事由迄未改善，核有櫃買中心業務規則第12條之2第1項第12款第1目應終止其有價證券櫃檯買賣之情事，爰櫃買中心依規公告自113年3月3日起終止億杰公司上櫃有價證券櫃檯買賣。