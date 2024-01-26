小編今（26）日精選5件不可不知的國內外財經大事。英特爾卡位半導體「埃米時代」布局成形，該公司為迎戰台積電，25日與聯電宣布攜手，將合作開發12奈米製程平台，並拍板於亞利桑那州開發、製造，預計2027年投產，聯電成為第二家前往美國亞利桑那布局的台灣晶圓代工廠。

外傳英特爾此次再找上聯電技轉12奈米Arm架構，為聯合次要敵人打擊主要敵人的手法，將成熟製程委由聯電代工，全力搶攻高階製程技術，達到英特爾總裁基辛格「彎道超車」台積電的目標。

【1】英特爾締盟約聯電 挑戰台積電

英特爾資深副總裁暨晶圓代工服務（IFS）總經理Stuart Pann表示，與聯電的策略合作展示了英特爾對台灣生態系的承諾，也是實現英特爾在2030年成為全球第二大晶圓代工廠重要一步。

【2】輝達執行長黃仁勳 親見魏哲家

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳25日證實，此番台灣行已與台積電創辦人張忠謀夫婦、總裁魏哲家見面。外界猜測，隨著台積電CoWoS產能開出，搶產能大戰正式開打，今年包含AMD（超微）MI300系列開始大量供貨，輝達大動作固樁，AI搶產能大戰於台灣上演。

【3】2023十大建商大洗牌 興富發意外掉出榜外

受大選、升息、打炒房政策、政經局勢不穩等因素影響，2023年建商推案興致缺缺，《住展雜誌》統計北台灣十大建商排名大洗牌，上市營建股「營收王」興富發意外掉出前十榜外，「推案王」寶佳機構手筆也大縮水，全年推案不到820億元，三圓機構挾400億元的大案「台北之星」，一口氣竄上前四強。

【4】特斯拉獲利遜預期 台鏈警戒

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）24日在法說上也證實，特斯拉計劃2025年下半年開始在美國德州廠生產下一代電動車。之前外傳特斯拉通知零件供應商準備明年開始生產代號「紅木」（Redwood）大眾化小型跨界電動休旅車。

【5】台股收復萬八 龍年戰二萬

外資台指期空單及借券賣出慘遭軋空，25日台股成功收復萬八，外資台指期及台股現貨終於步調一致偏多。台股分析師認為，外資多方資金攜手在萬八整裝待發，朝著金龍年2萬點邁進。