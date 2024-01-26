Ai Pin被喻為全球第一款劃時代革命性個人AI裝置，Ai Pin前景看俏，英濟的微投影光機元件又是Ai Pin核心技術產品，可望成為主要受惠者，隨著Ai Pin等AI光電產品出貨放量，英濟表示，今年營運可望比去年好，全年獲利可期。

由蘋果(Apple)前員工創立Humane所推出的Ai Pin，被喻為繼iPhone之後，下一個劃時代革命性產品，Ai Pin因具備麥克風與相機，擁有與手機一樣的上網、語音通話等功能，可以邊走邊說話，亦可動態攝影，加上創新無螢幕，以投影方式呈現內容，使用者能夠透過聲音、手勢、手部接觸等方式與Ai Pin互動，讓Ai Pin未上市先轟動，市場看好Ai Pin上市後可望引爆新熱潮，亦讓Ai Pin供應商跟著水漲船高。

綜觀Ai Pin設計，最讓人驚豔的，莫過於以雷射投影方式呈現內容，原本市場預期，Ai Pin微投影產品供應商可能是智慧視覺影像解決方案廠華晶科(3059)，或是掌握微投影技術的揚明光(3504)，未料竟然殺出黑馬，由擁有雷射光機開發經驗的「英濟」勝出，成為第一家吃到Ai Pin商機的AI光電零組件廠。

目前可商品化微投影技術有DLP、LCoS與LaserScan雷射投影技術(MEMS)三種，其中TI開發DLP晶片，3M推出LCoS微投影模組，Microvision則導入雷射微投影技術，據了解，Ai Pin是採用雷射投影技術。

據了解，Ai Pin相關專案由英濟旗下AI應用事業部門負責，配合Ai Pin輕便穿戴的特性，投影光機微小、輕便是基礎門檻，英濟延續過去在雷射光機開發的經驗，成功將光機微型化到小於1立方公分、重量僅約2公克，且內含數十個零件，極為精密，再者，雷射投影也可進一步與攝影機整合，實現Ai Pin以手勢操控的需求。

對於躋身為Ai Pin供應商，英濟表示，不便針對單一客戶做相關回應，不過英濟強調，由於光機極度微型化、且規格要求十分精細，在市場上能夠提供從光學設計、晶圓貼合、微機電MEMS整合到客製自動化設備完整解決方案的廠商極為稀少，公司的光機微型化技術獲得客戶肯定，這項技術在未來裝置操控的應用上將更進一步解放雙手，甚至無需觸控即可操控設備，對未來智慧型裝置的應用前景提供更大的想像空間。

據了解，英濟Ai Pin相關專案產品2023年底開發完成，現已開始出貨，由於Ai Pin產品單價高，毛利率也好，隨著Ai Pin於今年3月開賣，出貨量逐步放大，對英濟營收及獲利將有正面助益。

英濟近期也積極提升從組裝到檢測的精密度與自動化程度，同時建立全製程即時追蹤與預警的數位系統，優化光機設計與成本管控，進一步深化與客戶的合作夥伴關係。

展望今年，英濟表示，雖然零組件本業持平，但生醫及光電AI可望持續成長，預期今年營收有望比去年好，全年獲利可期。