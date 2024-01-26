三星積極操作N-1代操作策略，在市面上銷售S23系列及S23 FE，延續其生命週期，也讓高階產品線更豐富。剛上市的新產品能讓消費者體驗最新科技，而N-1代產品則能享有一年後更實惠的價格，三星也針對N-1代產品提供銷售優惠、舊換新折扣、Samsung care+等加值服務，此外亦持續與系統業者合作，讓消費者享有更實惠的購機方案。

今年被定義為AI智慧機元年，三星現階段會將AI功能透過軟體更新放在Galaxy23系列，同屬旗艦系列的摺疊機也會導入AI，只是，此舉是否會影響到最新旗艦機的銷售表現，陳啟蒙表示，目前看到不會有太大的影響，兩者目標族群還是不一樣，且旗艦機很多是結合系統業者。不僅如此，目前三星旗艦用戶占比5~6成，透過下放AI功能可以讓更多用戶感受到AI，好比說Galaxy S23的用戶透過升級可以體驗AI，未來很有可以能是下一代旗艦機的潛在用戶，故三星對於整體AI市場的規劃是全面性且長線的，換句話說，「透過縮短用戶接觸AI的時間，對於整體生態系的擴展是有益的」。