行動支付領導品牌LINE Pay（連加網路）今以每股348元登錄興櫃，截至上午9時16分，早盤股價暴漲48%（或220元），衝上670元，等同買一張就大賺逾30萬

工商時報報導，2023年LINE Pay的總交易金額達6,440億元，目前一年交易筆數達9.2億筆，平均0.03秒有一筆交易。

LINE Pay財報顯示，儘管2018年每股淨損7.81元，但自2020年起虧轉盈，且連續4年營收呈現成長趨勢，2023年營收47.79億元，截至去年11月底累計稅後純益 4.71 億元，年增 23%，EPS為 7.92 元。

LINE Pay用戶數為1,200萬，市占高達47％，主要營收來源為手續費（81.8％），其次為金融推廣（LINE Point與銀行聯名卡的合作拆帳），占比為15.03％

展望未來，連加網路表示，未來將開發跨境服務（國外旅客來台可使用，台灣消費者出國旅遊亦可用），商店導客（行銷平台）及票券平台。跨境服務以韓國市場有具體進展。目前已與韓國新羅免稅店簽署合作備忘錄，台灣旅客未來可以在免稅店使用LINE Pay購物。

另外，也與擁有3000萬用戶、韓國最大發卡公司新韓卡簽定合約，未來新韓卡持卡人來台灣旅遊，在台灣合作商家也適用LINE Pay消費付款。