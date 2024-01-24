LINE Bank攜手聯邦、渣打兩間銀行，精心提供優質的刷卡服務，各有特色，其中，聯邦LINE Bank聯名卡為VISA御璽卡，全台熱門網購通路「最高回饋5%」，被民眾推薦為「網購必刷」、「2024年主力卡」、「韓國旅遊必刷」、「年刷百萬回饋無上限通用卡」，而渣打LINE Bank聯名卡則是少見免年費的萬事達世界卡（次年持續使用電子帳單即免年費），祭出單筆滿千享「6期0利率」還讓客戶同時吃到「現金高回饋」，精心為客戶提供尊榮優惠。LINE Bank推薦現在兩張卡一起辦、「優惠包牌」，兩卡優惠一網打盡，還能再賺最高價值NT$2,600回饋！

根據2023年Opview公布的社群口碑資料庫調查指出，透過追蹤信用卡話題的網路聲量、好感度，發現「刷卡回饋」的辦卡考量聲量最大，有網友表示評估辦卡時「現金是最有感的」，其次才是「品牌形象」、「卡面樣式」。而由好感度的角度來看，「折扣優惠」在整體辦卡考量中影響性突出。LINE Bank聯名卡的現金回饋與優惠，加上LINE Bank與聯邦銀行、渣打銀行聯手的品牌形象加乘，更有限量熊大、兔兔、莎莉卡面，社群討論熱度居高不下!