權值股部分，台積電(2330)震盪持穩走高，相對穩盤，終場股價收漲、報在644元，收在本周相對高點，貢獻大盤約15點；聯電(2302)與英特爾宣布合作，外界對雙方競合關係霧煞煞，加上英特爾盤後股價大跌一成，聯電今股價跳空開低走低，回測50元關卡，終場收跌4.78%、報在49.8元；聯發科(2454)下周三法說登場，市場暫且保守，今股價回測震盪，終場收跌0.47%、報在936元；鴻海(2317)相對有撐，股價多在平盤上震盪，終場收漲0.49%。

英特爾走跌放火，AI PC族群今慘成空方箭靶，雙A華碩(2357)、宏碁(2353)開低走低、重挫逾4%，廣達(2382)跌幅逾3%，其餘技嘉(2376)、英業達(2356)、緯創(3231)、微星(2377)等全數壓回下挫。

電子族群今日呈現各自表述，光電類股指數剽悍、漲幅一度達4.5%，元太(8069)一度大漲9%點火領軍，哲固(3434)、杭特(3297)、錦明(3230)、昇銳(3128)攻上漲停。

航運雙雄今日呈現兩樣情，寒假旺季來臨，長榮航(2618)飽受罷工陰霾之苦，股價下跌1.14%，華航(2610)則上漲0.98%。

分析師表示，雖然聯準會官員接連釋出謹慎降息的訊號，帶動美債殖利率反彈。但美國重要龍頭企業財報表現亮眼，科技股NVIDIA、AMD、微軟等股價創高，市場對AI樂觀情緒升溫，加上台積電法說會釋出利多，吸引外資重新歸隊，新台幣止穩。現階段大盤收復所有均線，化解技術面轉弱疑慮，技術面與籌碼面重回中多格局。惟短線台股急漲後，時序近年節長假，成交量能不足，建議可適時逢高獲利了結。