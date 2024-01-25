簡伯儀表示，中華經濟研究院發布最新預測，今年台灣經濟呈現「內外皆溫」，動力來自投資、國外淨需求及民間消費動能持續，經濟成長率為3.10％，較前二次的估測值上修。依中經院估測，今年台灣經濟成長率應能「保三」，中經院強調投資和國外淨需求今年都可望轉為正成長，一旦全球推出寬鬆貨幣政策，也將帶來資金成本降低的利多。民間消費是近2年台灣經濟成長動能的支柱，歷經去年高達8.38％的消費高成長後，2024年成長力道仍有2.08％，主因來自勞動市場改善、觀光休閒活絡，及薪資成長可望高於通膨等，今年經濟成長將呈現內外皆美。

央行公布2023年12月金融情況，數據顯示與股市有關的四大指標包括證券劃撥存款、融資餘額、股市成交值與台股指數全數轉多，其中，散戶信心指標，證券劃撥存款餘額漲至3兆3,359億元，較前一個月增加462億元，連兩增並創下四個月新高，顯示市場資金相對寬鬆，另外目前正值法說旺季，預期多數公司對今年看法相較於去年均偏向正面，加上目前股價仍維持在所有均線之上，預期5日線未跌破之前，大盤仍處在多方格局。