依財政部預估，2023年全年超徵稅收逾3000億元，行政院日前表態將掖助勞保及台電，而經濟部表態爭取1500億元協助台電，外界關心勞保是否會爭取更多？勞動部部長許銘春今天在春安勞檢會後受訪時指出，希望比去年的特別預算的300元高，「最底限不能低於300億」，但當然越多越好。

據統計，截至2023年11月底為止，受惠於運用績效頗佳，勞保基金規模仍有8601億元、收益也有937.9億元，但其實每月依舊收不抵支。行政院因此從2020年起每年分別透過公務預算撥補200億、220億、300億、450億，過去都在每年2月入帳，到今年已升至1200億，特別預算則規劃從2023年起每年撥補100億元、連續撥補3年。

許銘春說，希望爭取多給勞保基金撥補，以維持基金水位，但還沒有確切數字。是否盼爭取比今年公務預算的1200億更多？她說，不敢有這麼大期待，但希望比去年的300億高，「最底限不能低於300億」，當然越多越好。