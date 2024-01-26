韓國男團ASTRO成員文彬去年4月16日不幸離世，得年25歲，消息一出震驚外界。今1月26日是他第一個冥誕，許多好友都紛紛發文悼念他。其中，隊友車銀優特地上傳翻唱〈Love is Gone〉的影片，寫下「你好嗎？你在幹什麼？我想像往常一樣祝你生日快樂...」，讓不少人鼻酸。

車銀優在YouTube上傳彈著鋼琴翻唱〈Love is Gone〉的影片，紀念已故好友，他透露這是他偶然聽到，是一首當他想起好友時，能得到安慰的歌，他說「走在街上無論聽到什麼歌，都會想起你、我和我們的故事，知道嗎，你這傢伙，反正！仔細聽著。我一直想念你，謝謝你，我愛你，我的朋友彬啊。」

車銀優寫下「生日快樂，我的朋友。每當我想起你，我就會更加努力，每當我想你，即使很難，我也會全心全意地準備電視劇和專輯！發行後一定要看喔」，在影片最後放上文彬生前在海邊放煙火、玩仙女棒的畫面。車銀優感性地說「謝謝你出現在我夢裡，彬啊生日快樂」。

真情流露對故友的思念，惹哭不少粉絲，紛紛留言「當我看著銀優彈鋼琴唱歌時，我的眼淚開始流下來」、「我們多麼想念你，文彬」、「銀優，謝謝你有勇氣唱這首歌。彬可能在某個地方看著～而且如果你想哭就哭吧。」、「銀優你太棒了，我很感動」、「文彬生日快樂，請在天堂守護Aroha(粉絲名)和ASTRO」、「彬尼生日快樂...我們非常想念你」。