女星大牙（周宜霈）去（2023）年6月跳出來指控前老闆陳建州性騷後，遭對方提告，此後她便暫時消失於螢光幕前，直到日前調查終結，全案不起訴，她才終於回歸演藝圈。近日她就透露，時隔許久踏進攝影棚，原以為一切會變得陌生，卻沒想到得到許多人「溫暖的擁抱」，讓她非常感動。

從去年6月開始，大牙暫離演藝工作，隔了7個多月，她終於回歸，今（26日）她也在臉書上和粉絲分享這個好消息，她表示「好像有一段時間沒上節目錄影了，一走進攝影棚得到了好多溫暖善良的擁抱，謝謝你們，我很好，也會一直保持下去的。」

貼文一出粉絲也紛紛給予支持「祝福大牙」、「要加油喔！勇敢的美少女」、「2024工作接踵而來！新的美好的開始」、「大家都愛妳，是一個變得更溫暖的寒冷天」、「身為你的粉絲是勇敢的你的後盾，加油」、「大牙加油」。

事實上，大牙因為指控曾遭陳建州性騷，遭對方提告，此案在去年12月調查終結，台北地檢署偵查結果，由於有多位證人表示多年前就有聽過大牙提起此事，認定大牙指控並非憑空捏造，以不起訴處分，陳建州也未申請再議，大牙在司法勝利後，激動寫下「一直都相信正義會來，謝謝司法，也謝謝所有關心這件事情的朋友、家人及不知名的您們。我依舊相信做對的事，不需要猶豫，也希望這個消息能帶給那些仍深陷在MeToo裡的朋友一個鼓勵及信心。加油！」

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