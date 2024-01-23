耳朵跑進蟲子，很多人的反應是拿挖耳勺掏挖，對此，耳鼻喉專科醫師呼籲萬萬不可，曾收治案例，試圖用鑷子夾出耳內蟑螂，一不小心，捏爆了蟑螂肚子，跑出更多小小蟲，造成更嚴重的耳內感染，提醒若是活蟲，可往耳內滴油淹死蟲子，若是非活蟲的異物，則可把頭往下轉向異物側，慢慢晃動頭部，把異物晃出來，若都無法奏效，則要快就醫。

耳鼻喉專科醫師李瑞文表示，外耳道異物可分為生物性及非生物性；生物性又分為動物性及植物性異物，動物性異物常見如蟑螂、蚊子、飛蛾、蒼蠅、螞蟻、水蛭等，多屬主動進入外耳道的異物。植物性異物，常見為豆類、米粒等；非生物性異物，常見為BB彈、棉花、小玩具零件、鐵屑、石子、水等。

李瑞文表示，異物若為較大、有刺激性、活動性的異物，如昆蟲等，活動的動物會在外耳道內活動，造成耳痛、耳鳴、聽力下降、反射性咳嗽、眩暈等，進而造成耳膜及中耳的損傷，嚴重時，甚至可能造成內耳與腦部繼發性感染。

李瑞文醫師提醒民眾耳朵若遭蟑螂等蟲類爬進應就醫取出。圖中女子非文中案例。記者吳慧芬／攝影

李瑞文表示，若是非生物性外耳道異物，在異物進入耳朵之後，可把頭部往下轉向異物側，然後自己慢慢晃 動頭部，力道要適中，若有頭暈，要停止，晃動過程異物可能會自己甩出來，若是水可以用清潔的棉花棒輕輕擦拭。若異物還是不能出來的時候，就要接受醫生的治療。

若是生物性的異物，李瑞文建議更應就醫，若臨時找不到醫生，可先將甘油或油等 滴入進入異物的耳朵，也不要使用鑷子或挖耳勺來挖取，這是相當危險的，會使耳部受傷，也會使小昆蟲往外耳道更深處，有時也會造成昆蟲支離破碎，曾有收治弄破蟑螂腹部，造成更多小小蟲跑出的案例，可能產生更嚴重的症狀及感染，不得不慎。

李瑞文表示，醫師會依據異物種類的性質，選擇合適的器械取出異物，小孩不能合作者，甚至會在全身麻醉下進行，有繼發感染虞的患者，醫生會在取出異物後，再以抗感染藥物治療，以免影響聽力，甚至造成更嚴重的耳膜破裂或顱內感染。