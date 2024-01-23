獨家有片！睡到半夜耳朵好痛 這隻大嘠抓害她差點喪命

太可怕。一名婦人熟睡時右耳爆痛，摳一摳後繼續睡，隔天醒來，覺得右耳悶塞難耐就醫，醫師在她的耳內夾出一隻大蟑螂，用藥後讓她返家，不料婦人右耳卻一天比一天痛，6天後回診，右耳膜破了一個洞，原來是婦人有糖尿病，免疫力差，蟑螂曾塞在耳內整夜，引發黴菌感染，耳膜才會破掉，若再遲點就醫，病菌可能一路吃進腦子裡，引發顱內感染喪命。

收治病例的耳鼻喉專科醫師李瑞文表示，這名60歲婦人就醫時稱昨晚睡到半夜，被右耳痛醒，手指挖也挖不出東西，就繼續睡，早上覺得右耳很塞就醫，經內視鏡檢查一看，右外耳道底部、耳膜前，躺著一隻死蟑螂。

婦人的右耳遭蟑螂入侵後，耳膜破了一個洞（紅圈處）。圖／李瑞文醫師提供

李瑞文隨即在婦人右耳滴進麻醉劑，再取出這隻死蟑螂，但或許是這隻蟑螂在婦人耳內作怪太久，婦人右耳外耳道與耳膜都又紅又腫，他隨即投予藥劑治療，並叮嚀婦人要再回診。

婦人6天後才回診，直嚷著右耳好痛，且聽不清楚，李瑞文再為婦人進行檢查，赫然發現婦人右耳膜遍布膿瘍與黑色斑點，已併發嚴重黴菌感染，以儀器抽吸膿瘍後，再發現黴菌已「吃穿」耳膜，婦人右耳膜破了一個洞，難怪右耳會那麼痛。

李瑞文醫師說明以內視鏡在婦人的右耳裡發現一隻蟑螂。記者吳慧芬／攝影

為何已用藥，病況卻加遽？李瑞文研判婦人有糖尿病史，免疫力比一般人差，加上蟑螂曾塞在耳內一整夜，時間太久，才誘發黴菌感染，婦人撐了6天，直到黴菌吃破耳膜，才再度回診，病況才這麼嚴重。

李瑞文醫師提醒民眾耳朵若遭蟑螂等蟲類爬進應就醫取出。圖中女子非文中案例。記者吳慧芬／攝影

耳朵若有昆蟲誤入，要快就醫。（圖：shutterstock/達志）

婦人經密集回診用藥與抽吸膿瘍，連續治療一個月後，耳朵痛與聽力下降情況才改善，兩個月後耳膜破洞才長好，李瑞文指，還好婦人病況有控制住，若病菌一路吃下來，有可能吃進腦子裡，造成顱內感染，有致命的危機。

耳鼻喉專科醫師李瑞文。記者吳慧芬／攝影

李瑞文提醒，若有昆蟲、蟑螂等生物鑽進耳內，建議要去耳鼻喉科就醫，由醫生以器械取出，摳挖可能會使蟲類在耳內亂竄，造成更大的傷害。

至於外傳可拿手電筒往耳朵照光，以誘發蟲類爬出，對此，李瑞文表示，昆蟲有趨光性（夜蛾、蚊子．蜘蛛．金龜子等）跟沒有趨光性的（家蠅、螞蟻、蟑螂等），若為非趨光性的昆蟲，此時光線可能會刺激昆蟲，造成驚嚇，使其更深入耳道，造成更嚴重的症狀。也不要使用鑷子或挖耳勺來挖取，是相當危險的，會使耳部受傷，也會使小昆蟲往外耳道更深處，造成更大的傷害。