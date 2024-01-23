南韓人氣女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa自去年被爆出疑似與LVMH三公子弗雷德里克阿諾（Frédéric Arnault）的戀愛後，兩人一舉一動都受到外界關注，且兩人更多次被網友偶遇；而近期兩人再被粉絲拍到在泰國餐廳約會。
一名大陸粉絲日前在巴黎吃飯時巧遇Lisa跟LV三公子，上網寫下：「在一家小泰餐店吃飯的時候抬頭就看見Lisa迎面走過來，大概等了三十秒後LV三公子也走進來，兩個人坐在餐館最角落位置，離開的時候也是一前一後離開上了同一輛黑色商務車」而該名粉絲也透露，Lisa本人的狀態及身材都很好。
事實上，弗雷德里克是全球首富、法國精品龍頭LVMH集團主席兼執行長阿諾（Bernard Arnault）的兒子，目前擔任瑞士製錶泰格豪雅（TAG Heuer）執行長，而且他也是BLACKPINK的粉絲，曾現身BLACKPINK洛杉磯演唱會與成員們合照。
然而，直到去年兩人傳出緋聞後，也陸續被直擊疑似在約會，Lisa有次還與弗雷德里克的嫂嫂曬出同一個風景照，似乎是和男友家族一起去旅遊，此外，男方手機殼更被發現上面寫著「Lisa」，不過雙方至今對於戀情未多作回應，兩人又被粉絲巧遇，再度引起討論。
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