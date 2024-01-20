邱偲琹（右）、潘君侖劇中一起經歷醫療爭議事件後，關係日漸升溫。（東森提供）

由王識賢、Ella陳嘉樺、邱偲琹、郭方儒等人主演的東森戲劇台醫療生活劇《生命捕手》本週日迎來第一季最終回。劇中邱偲琹與潘君侖因「假教學真約會」拉近距離，沒想到卻引起郭方儒醋勁大發，三角關係逐漸浮出檯面。

戲裡原本互看不順眼的邱偲琹與郭方儒，同在一個屋簷下相處後關係變得更加密切，但角色人設有話直說的兩人還是經常吵吵鬧鬧，本週邱偲琹因為郭方儒對她的「假約會」過度關切，導致兩人大吵互吼。邱偲琹坦言：「因為我是屬於不服輸的性格，平常非常會跟別人吵架，加上我跟方儒其實在樂樂診所被識賢哥和祖平姐訓練得很有一個樣貌，所以彼此也很常會玩丟接球。」郭方儒則說：「我跟偲琹平常戲外也滿容易因為一些小事鬥嘴，所以一直都能維持在角色的狀態裡面，也有可能是被角色影響至戲外。」

而潘君侖與邱偲琹歷經醫療爭議事件後，關係日漸增溫，邱偲琹更主動當起潘君侖的「愛情軍師」，沒想到在教學約會的過程中，不自覺擦出曖昧氛圍。邱偲琹表示：「坦白說約會戲拍攝前我們練習了很多次，因為私下我們的相處很『麻吉』，所以花了一點時間訓練彼此不要笑場，還約定好如果笑場，就要接受被對方彈額頭或彈耳朵的小懲罰。」潘君侖則自曝：「我們是因為噴可樂的戲變得更貼近角色曖昧的感覺。」

原來劇中有一場戲是邱偲琹教潘君侖用「搖可樂」追女生，正式開拍後才發現可樂的氣很不好控制，潘君侖分享心得：「可樂要用力搖，而且要夠冰才會噴，少了其中一項，噴起來效果都不夠好，因為可樂讓我們NG很多次，也因此變得更靠近一點。」

被問到劇中這麼多種追愛招數中，有沒有自己加碼的情節？潘君侖透露曾經教朋友唱情歌給喜歡的女生聽，「因為我曾經唱情歌給女生聽，後來她寫情書給我。但我朋友用這個方法好像沒有後續，我也不好意思問他有沒有成功。」

隨著第一季進入尾聲，潘君侖、邱偲琹與郭方儒的感情三角關係才正要浮現，身兼編劇指導的郭方儒透露：「《生命捕手》進展到第二季即將要將所有第一季的伏筆通通回收，角色間的互動也會有更多的碰撞火花。接下來只會更浩大、更緊張、更精彩，建議看第二季之前再把第一季複習一遍喔。」第二季將於2月25日登場。