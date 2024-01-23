大陸女星Angelababy（楊穎）去年因疑似飛往巴黎看韓國女團BLACKPINK成員Lisa表演的瘋馬秀，引起大陸網友不滿，不僅各大綜藝節目將她除名，連微博也被禁言；如今她再度爆出負面消息，被一名工作人員爆料脾氣大、耍大牌。

一位自稱《奔跑吧》幕後工作人員在小紅書留言區爆料，自己在《奔跑吧》工作了兩季一直不是很喜歡Angelababy，接著更爆出她耍大牌事蹟，「玩遊戲輸了，竟讓沒她大咖的新疆藝人蹲下來替她擦鞋」，且表演團拜託Angelababy去拍照，她竟還嫌棄人家，「最後答應拍照全程黑得跟鍋底一樣，只好全剪了，沒了」；對此指控Angelababy目前尚未做出回應。

Angelababy被一位自稱《奔跑吧》幕後工作人員爆料耍大牌。（圖/微博）

由於Angelababy和「最美妃子」張嘉倪因疑似觀看瘋馬秀遭軟封殺，但瘋馬秀官方IG曾出來替她背書，表示Angelababy並未出席當晚的演出，所以許多粉絲期待她可以再度回歸。

然而，近日《東網》報導，由Angelababy和宋威龍主演的《相思令》2月4日將上映，若消息屬實，也就代表Angelababy解封倒數，讓粉絲相當期待，但如今又爆出耍大牌爭議，再度引起討論。