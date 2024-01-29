根據大陸央視報導，中國大陸南部戰區空軍航空兵某旅飛行員表示，在南海執行任務時，跟外機距離僅十幾二十公里，用合法的處置手段驅離。退役少將栗正傑表示，從幾個訊息來看，解放軍在南海、東海，跟美國的航空母艦戰鬥群都有很明顯的接觸，可以推斷海上的鬥爭其實很激烈；美國要積極發展B-21，就是要加強對抗中共的海上武力，這是一個很明顯的訊息。

栗正傑28日在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，南部解放空軍發布訊息，在南海跟美國飛機接觸。去年6月雷根號在南海，遇到解放軍的轟-6戰機低飛過去，把雷根號航母嚇一大跳，就趕快急轉彎。代表在南海上， 解放軍的軍機跟美國航空母艦上的軍機，確實有過激烈的互相逼迫行為。

栗正傑接著指出，前兩天的新聞，南昌號就是在西太平洋地區對上外國航母戰鬥群，就解放軍海軍來講，目前積極地向外推展，在東海則要突破第一島鏈，甚至到達第二島鏈。

栗正傑更指出，美國B-21去年11月才試飛，就開始要量產，代表美國真的很急。從這幾個訊息來看，解放軍在南海、東海，跟美國的航空母艦戰鬥群都有很明顯的接觸，可以推斷海上的鬥爭其實很激烈。而美國要積極發展B-21，就是要加強對抗中共的海上武力，這是一個很明顯的訊息。