國道1號驚傳轎車逆向狂飆，造成1死3傷車禍事故。

今(27)日下午4時許，國道1號北上大林至民雄路段，發生一起1死3傷車禍事故，有男子駕車在國1內線道狂飆，撞翻2輛自小客車，也造成225K＋800民雄路段回堵嚴重，詳細車禍原因待調查釐清；肇事男駕駛在國道「逆向狂飆」的畫面也曝光了。

從YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」曝光的影片可見，有駕駛開在國道1號內側車道時，發現跟在前方的白色轎車，開始往右側中線道偏移，中線道的轎車也趕緊踩煞車減速，此時，可明顯發現前方有輛黑色轎車，行駛「逆向直衝」而來，駕駛僅1秒鐘的時間反應，趕緊將車子偏右，順利跨越車道分隔線，讓駕駛驚險閃過該逆向車。

據了解，有民眾表示，在國道上發現1輛不要命的逆向車輛，緊貼著分隔島行駛，「人生跑馬燈來不及看，起雞皮疙瘩，後車傳來真的撞上了」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「被撞的車主們真倒楣」、「看到大爺逆向你要閃啊！你不就閃掉了嗎？」、「在日本開車習慣了？」、「逆向仔：為什麼所有車都在逆向？」。

據國道警方指出，肇事的48歲劉姓男子駕駛自小客車由大林交流道出口逆向往南行駛內線車道，造成小貨車閃避不及直接撞上，現場發生3車事故，劉男肇事後送醫不治；另外波及小貨車跟1部轎車共3名男女受傷，詳細事故原因有待釐清。