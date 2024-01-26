蘇打綠26日發布最新MV〈你被寫在我的歌裡（蘇打綠版）〉，特別邀請曾參與當年錄音及拍攝的蘇打綠好友Ella陳嘉樺合作，合體重新復刻這首甜蜜對唱歌曲。

錄音當天，蘇打綠全體成員親自探班Ella的錄音現場，Ella在蘇打綠團長阿福的要求下不斷調整唱腔，力求展現「像少女一樣地唱歌」，以復刻12年前的氛圍，逗得Ella頻頻大笑並調侃「原來阿福你喜歡幼齒的。」在錄音空檔談笑中，一句「該不會連MV也要復刻吧？」豈料一語成真，MV計畫寫在彼此心裡，蘇打綠再度邀請Ella參與MV的復刻拍攝。

蘇打綠團員們戲稱Ella是出現在蘇打綠MV作品裡最多次的人，這是他們第三次攜手合作：首度合作是12年前的〈你被寫在我的歌裡〉；接著因為馨儀懷孕無法參與〈我就是個樸實無華的Bass手〉，由Ella接演女主角Bass手；而這一次，重新演繹〈你被寫在我的歌裡（蘇打綠版）〉。每次受邀時Ella總是毫不猶豫地一口答應，可見蘇打綠與Ella間的深厚友誼。

青峰更笑喊：「Ella就是蘇打綠的恩人！」隨後蘇打綠的成員們與Ella在MV拍攝現場互相趴在地上「行大禮」，氣氛歡樂又感人。Ella更在鏡頭前呼籲眾人一同對宇宙許願，約定十年後再拍一次MV，蘇打綠鍵盤手阿龔則開玩笑表示「到時歌名可能要改為〈您被寫在我的歌裡〉」，互動逗趣。