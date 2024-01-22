全台首張文學音樂專輯《楊逵：鵝媽媽出嫁》於1993年推出後絕版多年，去年屆滿30週年之際，由楊逵文教協會協同文化總會、台大藝文中心在同日同時同地合辦「楊逵：鵝媽媽出嫁30週年復刻音樂會」，並錄製《三十鵝麗》原聲帶，曲目除了收錄當年由朱約信、陳明章、伍佰演奏彈唱的舊作原曲，亦有邀請吳志寧、裝咖人樂團成員加入後的多曲新歌創作。

1993年由水晶唱片公司發行的《楊逵：鵝媽媽出嫁》影響深遠，不僅以歌曲詮釋台灣作家楊逵「反對威權壓迫、提倡自由平等」的精神，更催生後續多張文學音樂專輯的產出，如：林生祥的鍾理和《大地書房》、鬥鬧熱走唱隊的賴和《河》、吳志寧的《吳晟詩歌》等。

而由目宿媒體發行的《三十鵝麗》，專輯名稱取自「三十而立」的諧音，為接棒30年前水晶唱片公司發行「文學發聲系列一」《楊逵：鵝媽媽出嫁》後的第二號作品，延續「我們把台灣文學變成歌」的理念，是張融合舊作、新歌的紀念專輯，內容包括1993年、2023年兩場楊逵音樂會現場錄音原聲帶。

參與《三十鵝麗》專輯最深的製作人朱約信，在談及過程時坦言這次為了復刻計畫，從集資到製作常自掏腰包代墊，也必須親自處理大小細節。在有限的預算下，靠著熱血和理念邀來所有演出人員，也獲得維光音樂陳恩光錄音師的義氣相挺，大家共襄盛舉下才能完成此張專輯。裝幀設計則拗到多年好友兼鄰居的蕭青陽合作，以「故事集」的概念包裝，希望吸引各年齡層的大小朋友閱讀楊逵。朱約信略帶感性寫下「一想到我們這些傻子湊起來搞出一些很不錯的音樂，這些雜七雜八、亂忙一通的傻事都值得了。」恰似楊逵一生致力於文學實踐與社會運動的樂觀精神。