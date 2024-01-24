12歲鄧品硯為《超級紅人榜》年紀最小的冠軍。（三立提供）

年僅12歲卻有著驚人唱功的鄧品硯，在三立《超級紅人榜》連續闖過20關成為史上年紀最小的衛冕者冠軍，今（24日）發行由節目評審金牌製作人陳子鴻和金曲歌王荒山亮強強聯手，為他量身打造的人生首數位單曲〈成長的歌〉，在比賽過程中，他更以歌聲感動詹雅雯、于美人等。

鄧品硯以獨有的天籟歌聲及純真吸引大批粉絲，觀眾覺得他是位天真、良善、直率、活潑、調皮、呆萌，「斯文有禮」、「開朗陽光」都是鄧品硯的代名詞。雖然鄧品硯12歲，卻有超越年紀的談吐，他私下喜歡唱歌、彈鋼琴，希望高中畢業能出國讀書。他透露，為了讓歌唱能感情豐富，就是常聽爸爸講故事，讓自己有身歷其境的感覺。

鄧品硯的溫柔嗓音遺傳自父親，他當時在《超級紅人榜》地獄車輪戰中，最後獻唱〈祝福〉，唱完瞬間淚崩，逼得于美人也落淚表示不捨。對於唱台語歌的訣竅，小小年紀的鄧品硯會回答「要有氣口（台語）」，他最喜歡唱西洋歌曲風格的音樂，對於自己能發行人生首張單曲，興奮表示：「很開心！第一次有一首歌原唱是寫我的名字」，也感謝在變聲前，留下一曲完美作品。

在歌曲正式發行前，鄧品硯在闖第20關車輪戰的最後一戰時搶先演唱，只聽過Demo的他，詮釋歌曲的能力令人驚豔，連創作人陳子鴻都驚呼：「品硯對音樂的敏感度很高！」

鄧品硯首次進錄音室相當害羞：「我的聲音在耳機裡，瑕疵都聽得好清楚」，後續經由製作人荒山亮的耐心提點才慢慢適應。不只如此，拍攝MV對鄧品硯來說也是一大挑戰，在寒流來襲的清晨開拍，爸爸媽媽也一同參與拍攝，鄧品硯開心直呼：「拍MV好累，但很特別也很好玩！」鄧品硯首張單曲〈成長的歌〉1月24日在各大數位平台發行，官方MV也即將上架。