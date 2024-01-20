詹雅雯20日在台北小巨蛋開唱，邀來陳國華到場助陣。（粘耿豪攝）

金曲台語歌后詹雅雯近年傳罹患帕金森氏症、因腦瘤入院動刀2次等，之前病情惡化時，還一度出現失明症狀，不過近來身體恢復許多，20日於台北小巨蛋舉行「2024詹雅雯〈春分〉巡迴演唱會-台北場」，邀來妹妹詹雅云、好友陳國華擔任嘉賓助陣。

她與妹妹默契對唱〈欠情歌〉、〈早慢的代誌〉等歌，看到妹妹一上台，忍不住崩潰淚崩，「我在這裡真的有一種感慨，聽我們姐妹唱一場就少一場，真的很感謝。」陳國華則彈著鋼琴登場，2人合唱〈敬媽祖〉、〈天公仔〉，詹雅雯表示，陳國華是她的救命恩人，「發現腦動脈瘤，必須緊急開刀的當下，國華老師找到了開腦瘤的主治醫師救了自己一命。」

談及合作的契機，詹雅雯分享，之前演唱會陳國華都會來支持她，「有一次錄影的時候，國華老師就問我能不能當嘉賓，我當然覺得好啊，太好了，這次就不用苦惱嘉賓要找誰了，陳國華老師對音樂非常講究，每個細節都處理得非常好，我們都有各自堅持和在意的部分，能夠激起火花，才能賦予歌曲全新生命，跟他合作很開心很感恩。」

詹雅雯今晚在台上2度掩面淚崩，崩潰喊，「我不一定什麼時候離開世界，這世界很無常，要把握當下，我今天很開心跟大家見面、一起唱歌」，並預告2月24日將到高雄巨蛋開唱，相約粉絲高雄相見，「大家不要欺騙我感情。」