無論承認與否，有些人骨子裡很自卑，只是不說而已，《搜狐網》盤點12星座，其中3星座也上了自卑榜單，像是平日驕傲的獅子、生活單純的雙魚、外表開朗的金牛，都有不為人知的不自信，常感到自己處處不如人。

▌雙魚座

雙魚座看似沒心沒肺，但生活特別單純，他們有時也會懷疑自己，骨子裡也隱藏著自卑，認為自己美貌比不上天秤座，論機智比不上牡羊座，處處不如別人，所以一直以來，雙魚內心一直很自卑，只是別人看不出來。

▌獅子座

獅子是逆反心理和自卑心理比較強，如果相戀的時候，雙方條件相差太多，那麼獅子會產生自卑的情緒，容易因此造成感情上的矛盾，自尊自傲的獅子其實內心孤獨脆弱，只是被外表掩蓋內心的自卑而已。

▌金牛座

金牛外露性格是開朗的，他們的臉上彷佛看不到憂愁，天天嘻嘻哈哈的，感覺要把身邊人都逗得開心，其實他們並不開心，只是用面具在偽裝自己，他們的內心很自卑，一點都不像表現出來的那樣。