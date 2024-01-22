在感情的世界裡，男性保護女性被視為理所當然，但有些女性不來這一套，打從心裡抗拒扮演小女生，《搜狐網》盤點12星座，其中3星座女就是最不懂得示弱的人，寧可自己受傷，甚至一個人生活，也不想依附男性，因為如此好強爭勝，她們的愛情總是曲折，難以一帆風順。

▌金牛女

金牛女的愛情基本上不會一帆風順，因為她們太好強，根本學不會示弱，她們很看不慣靠男人的女人，自己也絕對做不到那樣，不管對方說什麼花言巧語，金牛女都不會依靠他們，只有自己把錢賺到手才會安心。

金牛女不贊成女生表現出很脆弱的一面，去博取男生的保護欲，因為金牛女從小就獨立，天生擁有自信感，「只要我想要，就沒人能夠阻止得了」。

▌摩羯女

摩羯女總是想著不能輸給男友，會在工作上暗中較勁，如果對方太優秀，摩羯女的壓力就會變得很大，「不行，我不能這麼Low」，摩羯女的好勝心很強，凡事都想得第一，如果沒有得第一，那麼一切就算白費。

摩羯女從來不怕任何挑戰，並且最討厭對方告訴她們「沒必要逞強」，摩羯女只要一聽到這種話，就會火冒三丈，「承認我比你優秀真的很難嗎？」摩羯女即使沒有男朋友，也可以把自己照顧得很好，只要對方提出分手，她們絕不挽留。

▌水瓶女

水瓶女表面上看起來文靜，但內心住著一頭桀驁不馴的獅子，沒有人可以征服她們，水瓶女早就把男女之間的事情參透了，與其兩個人在一起互相折磨，互求安慰，不如一個人過好自己的生活。

水瓶女慢慢學會和自己相處，不在別人身上尋求認同感，不會將就也不會低頭，對方要走從來不留，她們覺得，一個人應該學會孤獨，「有你可以活，沒你可以過，有沒有你，我都是我」，所以水瓶女絕不低頭示弱。