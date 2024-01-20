台積電股價站回600元關卡，前景一片看好，清水孟國際塔羅小孟老師也點名3星座，有機會在2024年迎來暴富，尤其是巨蟹座上半年能遇到財務上的貴人，務必好好把握。

▍Top 3：射手座

射手座受到家庭影響有多筆支出，工作薪水也容易出現變數，所幸有不少合作機會，可讓財務危機得到緩解。射手在上半年有許多積極作為，透過增加個人形象和自信，改善財務狀況，但投資需更加謹慎，避免因太過自信而造成損失；下半年工作較有熱忱，合作機會變多，還能因為伴侶得到不少賺錢機會。

▍Top 2：牡羊座

牡羊座在上半年有機會透過投資獲利，也能藉由學習新技術或參加商業活動得到不錯的收入，但職業生涯將有重大轉變，導致收入產生變化；下半年則可積極理財，投資有機會獲利，且有助於達到財務目標，在職場上的交流順暢，增加得到合約的機會，收入也跟著提高，但要小心借貸問題，可能有財務損失。

▍Top 1：巨蟹座

2024年巨蟹座可能因為溝通順利，或從創作領域獲得收入，也會因為旅行、學習、法律問題或人際關係產生支出。巨蟹上半年有機會得到不少薪資，並在團體或朋友中遇到財務上的貴人，但可能因為合作產生資金問題；下半年則專注理財，有機會得到豐厚回報，但要小心衝動投資或觀念不正確，導致金錢損失。